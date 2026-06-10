熱中症になりやすい猫の特徴4選 猫の祖先は砂漠で暮らしていました。そのため、比較的暑さに強いというイメージを持たれがちですが、条件によっては短時間で熱中症になってしまうこともあります。ここでは、暑さに弱く、熱中症のリスクが高い猫の特徴を紹介します。 愛猫が熱中症リスクの高いタイプに当てはまる場合は、早めに暑さ対策を講じましょう。 1.鼻の短い猫 ペルシャやエキゾチックショӦ