夫が何も言わずに、早朝にどこかに出かけていく。もしそんな行動に気づいたら、あなたならどうしますか？ 筆者の知人Aさんは夫の『謎の朝活』を気にしていませんでしたが、友人に相談したことで「浮気かも？」と疑うように。Aさんの夫は朝早くから妻に内緒でいったい何をしていたのでしょうか。 夫の不可解な行動 Aさんは0歳の娘を育てるママ。娘が生まれてからも夫との仲は良好で、家事に育児に頑張ってくれる夫のこと