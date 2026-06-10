敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦した。7回には、フレディ・フリーマン内野手がMLB史上101人目となる通算2500安打を達成。MLB公式Xが早速“お祝いの1枚”を公開すると、現地ファンからも祝福の声が相次いでいる。フリーマンが節目の数字を達成した。6回の第3打席に右中間への二塁打を放ち、2499本目の安打とすると、11-2と大量リードの7回2死一、三塁で迎えた第5打席では