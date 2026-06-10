中高生時代のあだ名は「ニート」。就職活動は全滅し、うつ病を発症。さらに投資詐欺で1500万円もの借金を抱え、20代前半にして人生のどん底を味わった青年は、いかにして絶望の淵から立ち直ったのか。組織に馴染めない自身の性格と向き合い、デジタルコンテンツ販売プラットフォーム『note』で１日に3771万円を売り上げるまでの、リアルな葛藤と起死回生の軌跡を追う。中学時代のあだ名はニートらっこ氏が、「会社員以外の道」を考