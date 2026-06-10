プロ野球楽天は2026年6月10日、三木肇監督（49）との双方協議により、同氏が休養することを発表した。「代行とはいえ塩川さんが采配振るうの楽しみだな」塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として、10日に本拠地・楽天モバイル最強パーク宮城で行われるセ・パ交流戦の巨人戦からチームの指揮を執る。三木監督就任2年目の今季は、序盤から低迷した。巻き返しを図ったセ・パ交流戦では、パ・リーグの他チームが好調の中、9日時点