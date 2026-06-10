2025-26シーズンはU-21監督に注力浦和レッズはJ1百年構想リーグで暫定監督を務めていた田中達也氏からのメッセージを、公式サイトで発表した。シーズンの開幕をU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチで迎えた田中氏は、マチェイ・スコルジャ監督の契約解除が発表されると、暫定的にトップチームの監督に就任した。7連敗中の状況で、第13節の川崎戦から指揮を執ると、この試合での2-0の勝利を皮切りに4連勝を記録して