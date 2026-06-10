MBSの前田春香アナウンサーがこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。入社6年目となる関西注目の女性アナが、アナウンサーを目指すきっかけ、入社してカルチャーショックを受けたこと、これからの目標などについて語った。 【写真】雰囲気が全然違う！「MBSアナウンサーカレンダー2026」でクールに決めてます アナウンサーの職業を意識したのは高校時