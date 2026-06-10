【今回のニュースのポイント】・NISA口座数は2025年12月末で約2,826万、累計買付額は約71兆円に達した。だが、活用度には世代差がある・日本経済新聞の分析によると、2024年の稼働率(年間1度でも買付があった口座の割合)は全体62.0%、30代70.7%、80代以上は24.7%だった・現役世代は、自分の世代の数字を起点に積立額や資産配分を定期的に点検することが、長期的な資産形成の鍵となる金融庁が2026年2月18日に公表した「NISA口座の