9日に住宅も多い地域でクマが目撃された岐阜県揖斐川町で、10日朝も小学生の登校に保護者が付き添うなどの警戒が続いています。撮影者：「1mは余裕であるよ」これは9日午後、揖斐川町の職員が撮影した映像です。町によりますと、9日午前7時半ごろ、町役場からおよそ1キロの大和神社の近くでクマ1頭が目撃され、その後公園に移動して8時間近くとどまり、山の方へ走っていきました。近くの小学校では、10日も登下校は保護者