10日未明、愛知県豊田市で住宅が焼ける火事があり、この家の83歳の女性が死亡しました。警察と消防によりますと、10日午前3時半過ぎ、豊田市堤町で「建物から火と煙が見える」などと通行人の男性から119番通報がありました。消防車など11台が出て火はおよそ3時間で消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1棟が全焼とみられます。この家に一人で住む広瀬守子さん(83)が搬送先で死亡が確認され、警察と消防が出火の原因を