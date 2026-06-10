サンリオのゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2 用パーティゲーム「サンリオ パーティランド」の発売日が、2026年10月29日に決定！パッケージ版の数量限定特典として、オリジナルデザインの「ハローキティ ミニマスコットホルダー」も用意されます☆ Sanrio Games「サンリオ パーティランド」 価格：パッケージ版・ダウンロード版 各6,380円 (税込)発売日 ：2026