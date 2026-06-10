ペットは多くの飼い主にとって家族同然の存在ですが、屋外を自由に歩き回れる「放し飼い」にされているネコなどは、家庭に望ましくない病原体を持ち込むことがあります。カナダのブリティッシュコロンビア大学で非常勤教授を務める獣医師兼生態学者のエイミー・ウィルソン氏らの研究チームが、「放し飼いのネコは室内飼いのネコと比べて圧倒的に多くの病原体を保有している」との研究結果を発表しました。Outdoor roaming of owned