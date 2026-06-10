☆楽天―巨人（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝古謝、巨人＝戸郷巨人は９日の楽天戦に勝利し、今季の交流戦８勝目。１０日に勝つか引き分ければ、２３年以来３年ぶりに勝ち越しが決まる。巨人の先発は戸郷。交流戦通算で現在１２勝５敗。勝って１３勝となれば２２勝の内海哲也に次ぎ、菅野智之と並んで球団２位の勝利数となる。戸郷の楽天との対戦は３登板３勝０敗。パとの対戦では最多タイの勝利数だ。交流戦で楽天相