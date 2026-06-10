俳優で歌手の内博貴（３９）の２週連続インタビュー後編。２０年間のソロ活動を経てたどり着いた「俳優と音楽」の２つの軸をベースにした現在地や、「ここからが楽しみでしかない」という未来への期待感を語った。取材中、個人の核に触れることに質問が及ぶと、より並べる言葉が鮮明になり、取り繕うことのない素顔がのぞいた。「僕は極めて分かりやすい人間だと思います。キャラを作ることもなく、人によって態度を変えるこ