情家みえ「BONHEUR(ボヌール)」45回転LPアルバム 日本オーディオ協会が、6月19日～21日の3日間、東京国際フォーラムで開催する「OTOTEN2026」では、メーカーによる製品展示だけでなく、様々なイベントやセミナーが実施される。19日の有料(1,100円)プレミアムデーでは、「麻倉怜士の大閻魔帳」でもお馴染み、麻倉怜士氏が、45回転LP「ボヌール」の制作秘話を語ると共に、