高知県の須崎警察署で運転免許の窓口業務を委託されている事業所の職員が、須崎市の50代の男性に交付する予定だった運転免許証を紛失していたことが分かりました。県内では5月末から運転免許証の交付時の紛失が相次いでいます。運転免許センターによりますと6月9日、須崎警察署で運転免許証の更新手続きをおこなった須崎市の50代男性に交付する予定だった免許証が紛失したことが分かりました。この男性は5月19日に免許証更新