6月12日に開幕する「FIFA ワールドカップ 2026」。全104試合を配信する動画配信サービス「DAZN」では、サービスをテレビで視聴する方法を紹介。またシャープも公式サポートサイトで視聴方法を紹介している。 DAZNではFIFA ワールドカップ 2026の日本代表戦全試合と決勝、準決勝、3位決定戦を無料配信。グループステージではイングランドの全試合を含む39視界を独占配信する。