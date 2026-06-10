高知県香南市野市町の用水路沿いに咲く色とりどりのアジサイが見頃を迎え、周辺に清涼感を漂わせています。梅雨の晴れ間に咲くアジサイ。香南市野市町の農業用水路沿いは、この時季になると色とりどりのアジサイが咲き揃い、アジサイ街道と呼ばれて地域の人たちに親しまれています。こちらのアジサイは西佐古の横田博さんが中心になって30年ほど前から手入れをはじめたもので、今では水路沿いの約1.2キロの道なりに植えられた1万90