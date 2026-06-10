６月９日にＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈ２、ＮｉｎｔｅｎｄｏＳｗｉｔｃｈの新作ゲームなどの情報を発表する「ニンテンドーダイレクト」が配信された。そのなかで競走馬育成シミュレーションゲーム「ダービースタリオン２」の情報が公開され、競馬ファンが歓喜に沸いている。プロモーション映像では最初にアスクビクターモアの名前が呼ばれ、イクイノックスが外から豪快に伸びて突き抜ける場面。交配の種牡馬選択の画面