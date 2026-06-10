コカ･コーラが展開する紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」初となる「サンリオキャラクターズ」との限定コラボボトル第2弾が登場。「クロミ」と「はぴだんぶい」の夏らしいオリジナルデザインが描かれた限定コラボボトル6製品全30種類がラインナップされます☆ 紅茶花伝「サンリオキャラクターズ」限定コラボボトル第2弾 発売日：2026年6月15日（月）※一部先行発売。また、なくなり次第終了となります販売エリア：全国