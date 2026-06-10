◆米大リーグパイレーツ３―１２ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３６）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦で通算２５００安打を達成した。「３番・一塁」で先発出場し、４打数２安打１打点。７回に打者一巡で回ってきた２度目の打席、２死一、三塁で中前適時打を放ち、節目の数字に到達。チームはこの回に２１年６月２日（同３日）のカージ