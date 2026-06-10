ＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）の最終回が９日に放送され、一瞬出てきた人気芸人の姿をネットは見逃さなかった。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）鮨（すし）アカデミーの卒業式のシーン。待山みなと（永作博美）ら生徒は校長の横田宗満（関根勤）から卒業証書を授与された。森蒼斗（山時聡真）が部屋を出ようとしたところ、ある男性生徒から声をかけられた。その男性は「一緒の店舗、