日本銀行が発表した5月の企業物価指数は、去年の同じ月と比べ6.3％上昇し、3年2か月ぶりの高い水準となりました。企業物価指数は、企業間で取引されるモノの価格の変動を示すものです。去年の同じ月と比べ6.3％上昇し、2023年3月以来の高い水準となりました。中東情勢の不安定化やホルムズ海峡が事実上封鎖されている影響で、「石油・石炭製品」や「化学製品」などで上昇幅が大きくなっています。日本銀行は、中東情勢の影響が供給