お笑いコンビ・COWCOWの善し（51）が10日までに自身のインスタグラムを更新。1ヶ月ダイエットした成果を公開した。【写真】COWCOW・善し、ダイエットで「-9.3kg」“比較”ショット投稿で、自身の全身写真を公開。ビフォーアフターがわかるような比較ショットで、「小籔ヘルシー教に入会して1ヶ月で1ヶ月で体重92.8kg→83.5kg」「-9.3kg」と説明した。この成果に「改めて見ると信じられません」と自身も驚いた様子。「食事の