【トレーニングマッチ】日本女子代表 0−1 南アフリカ女子代表（6月9日／J-GREEN堺）【映像】大野さんが苦言を呈した「単純なパスミス」なでしこジャパン（日本女子代表）として世界一に貢献したレジェンド大野忍さんが試合中に見せた、“愛のある厳しい指摘”が話題となっている。パスミスから招いたピンチの場面で、世界基準の視点から後輩たちに警鐘を鳴らした。なでしこジャパンは6月9日、国際Aマッチ扱いのトレーニングマ