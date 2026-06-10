【NASCAR】第15戦 FireKeepers Casino 400（日本時間6月8日／ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ）【映像】亡き盟友へ、感動呼んだ粋な光景（実際の様子）全米で絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCARカップシリーズがミシガン・インターナショナル・スピードウェイで開催。最後尾からのスタートという圧倒的不利を跳ね返し、劇的な逆転劇で今季3勝目、通算63勝目を挙げたデニー・ハムリン（11号車）が見せたレ