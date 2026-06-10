俳優の柏原収史（47）が10日、自身のSNSを更新。緊急搬送と緊急手術を経て退院したことを報告した。【写真】無事に！退院を報告した柏原収史柏原は「本日退院しました！お休み中、皆さんからのたくさんの温かいメッセージにとても励まされました。すべて読ませていただきました。本当にありがとうございました！」と感謝。「ゆっくり休んで心身共にリフレッシュし、しっかりエネルギーもチャージできたので、これからもよろし