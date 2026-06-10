本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。 「家計の味方」が「【SBI証券クレカ積立＋2%UP】Olive資産運用サービス、登録すべき？「500万円の円預金」の落とし穴も解説【PR】」を公開した。三井住友銀行とSBIグループが新たに提供を開始した「Olive資産運用サービス」のメリットとデメリットについて、具体的な数値を交えて解説している。 「Olive資産運用サービス」は、三井住友銀行の円普