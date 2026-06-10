10日、衆議院財務金融委員会において、ゴールドマン・サックス証券出身で中道改革連合の岡本三成議員が暗号資産に関わる詐欺について質問した。【映像】片山大臣が「偽動画」に言及した瞬間（実際の様子）岡本議員は、SNSや動画配信サイトで暗号資産に不慣れな投資家や消費者を狙った詐欺が横行していると指摘し、その特徴について警察庁の見解をただした。警察庁の大濱健志組織犯罪対策部長は、これらを「SNS型投資詐欺」と