薄いカーテンの裏側に身を隠しているペキニーズさん。『見つかっていない』と思い込んでいて…。まるで小さな子どものような勘違いが話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる微笑ましい光景は記事執筆時点で15.3万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：薄いカーテンの裏に隠れる犬→『見つかっていない』と勘違いしていて…あまりにも愛おしい『ド