料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。朝食や軽食に親しまれているタルティーヌは、手軽に食べられるオープンサンドイッチですが、エディブルフラワーを乗せるだけで、一気に華やかさがUPします。今回は、手軽に作れる、エディブルフラワーのタルティーヌをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらエディブルフラワーのタルティーヌを作るのにかかる時間約10分エディブルフラワーのタルティーヌの