シンクを洗い流したいのに、水が届かない場所があって不便に感じることはありませんか？手やコップで水をすくって流したり、何度も向きを変えながら洗ったりするのは意外と手間がかかりますよね。ダイソーのアイテムを使えば、水の向きを自由に変えられるようになるので、キッチンの小さな不便を手軽に解消できますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：浄水蛇口用首ふりキット価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJ