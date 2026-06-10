マンチェスター・シティ所属のMFフィル・フォーデンは現在、婚約者のレベッカ・クックさんと3人の子どもたちとともにスペイン・マルベーリャで休暇を過ごしている。しかし、その留守中に行われた弟ローガンさんの18歳の誕生日パーティーが思わぬ騒動を引き起こしたようだ。『The Sun』によると、パーティーは現地時間14日にイングランド北西部チェシャー州プレスベリーにあるフォーデン家の豪邸で開催された。この邸宅はフォーデン