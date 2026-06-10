ボーンマスのスカウティングがいかに優れているかを示す数字と言えるだろうか。今季のボーンマスでは、2人の若手が一気にブレイクした。19歳ながらプレミアリーグで13ゴールを挙げたU-21フランス代表FWイーライ・ジュニア・クルピ、シーズン途中の合流ながらプレミアで5ゴールを挙げた19歳のブラジル人FWラヤンだ。情報サイト『Transfermarkt』は今季のプレミアで最も市場評価額をアップさせた選手をランキング形式で紹介している