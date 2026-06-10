今季FCコモをセリエA4位に導き、チャンピオンズリーグ出場権獲得の偉業を達成した指揮官セスク・ファブレガス。現役時代はアーセナルやバルセロナ、チェルシーで活躍した名手だったが、指揮官としても一流であることを証明している。今後ビッグクラブの指揮を執ることになるかもしれないが、セスクにとってセリエAでの経験は必ず役に立つだろう。『The Athletic』によると、セスクはセリエAが他の5大リーグとは異なる難しさがある