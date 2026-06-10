バルセロナ所属のFWラミン・ヤマルが、ドイツ・ベルリンにあるマダム・タッソー館で蝋人形化されることになった。18歳にして初のワールドカップ出場を目前に控える中、若きスターにとって新たな名誉が加わった。9日にお披露目された蝋人形は、スペイン代表ユニフォームを着用し、ゴールセレブレーションでおなじみのポーズを再現。細部までこだわり抜かれた作品となっている。特に注目を集めているのが歯列矯正器具まで忠実に再現