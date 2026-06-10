ダイソーで見つけた『つけないぬか漬！？』は、食材に振りかけるだけでぬか漬け風の味わいになる手軽さが魅力の商品。キュウリやトマト、ゆで卵に使ってみると、魚醤由来のうま味や酸味が加わり、いつもとはひと味違ったおいしさに。漬け込む手間が不要で、ぬか漬けの雰囲気を気軽に楽しめます。早速見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：つけないぬか漬！？価格：￥108（税込）内容量：20g販売ショップ：ダ