この時季、気になり始める虫対策。スプレーやシートなど定番アイテムはいろいろありますが、持ち歩くだけで使えるグッズも気になりますよね。セリアには、バッグに付けて使えるキーホルダー型の虫対策グッズがあります。アウトドアやレジャーのときに身につけておけば、ちょっとしたお守り感覚で安心感をプラスできます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーホルダー PVC オニヤンマ価格：￥110（税込）販売ショップ：セ