楽天モバイルは、公式サイトや楽天モバイルショップで、「Samsung Galaxy S26」シリーズを対象とした「Galaxy メガ得祭」を開始した。初めて他社からの乗り換え（MNP）で、「Galaxy S26」シリーズを購入すると、最大2万3000ポイントが還元される。 楽天モバイルへの初めてのMNPで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を申し込み、同時にGalaxy S26シリーズを購入したユーザー