北海道小樽市で飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し大学院生が死亡した事故で、危険運転致死の罪に問われている男の初公判が開かれました。男は起訴内容を認め、「『大丈夫だろう』と思って運転した」と述べました。危険運転致死の罪に問われているのは、大沢亮汰被告３４歳です。大沢被告は小樽市の国道で２０２４年９月、アルコールの影響で運転操作が困難な状態に陥り、対向車と衝突して札幌市の大学院生・田中友規さんを死