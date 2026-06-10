大城は6号ソロ含め猛打賞、マスクをかぶり攻守ともに貢献した（C）産経新聞社巨人は6月9日に行われた楽天戦（楽天モバイル）に8−2と大勝。今期最多の貯金7、橋上秀樹監督代行の下で5連勝と状態を上げてきた。【動画】これぞ、打てる捕手！圧巻の逆方向弾を放った大城の打撃シーン古巣への凱旋登坂となった則本 昂大が7回途中7安打2失点と試合を作り、NPB全12球団からの勝利をマーク。力投する右腕を打線も援護した。3回にボ