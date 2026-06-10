タレントの岡田結実（26）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。我が子の出産当時を振り返った。昨年一般男性と結婚し、今年2月に第1子を出産した岡田。同番組MCのタレント・横澤夏子から「出産はどうでした？」と聞かれると、「無痛分娩をさせていただいたんですけど」と切り出した。実際には「無痛じゃない」との話も耳にしていたものの、「マタニティーピラティスをやってたことに