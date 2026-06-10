◇ナ・リーグドジャース12−3パイレーツ（2026年6月9日ピッツバーグ）ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に大勝。打線が今季11度目の2桁得点を記録するなど、相手を圧倒した。「5番・三塁」で出場したマックス・マンシー内野手（35）がパイレーツ先発で昨季のサイ・ヤング賞右腕、ポール・スキーンズ投手（24）から3安打2打点を記録するなど、持ち味の勝負強さで勝利に貢献した。ますは2点を先行さ