福島県を拠点に活動する詩人、和合亮一さん（57）が、5月17日、熊本を訪れました。その目的は、発生から10年が経過した“熊本地震”を詩に紡ぐためです。 【写真を見る】詩人・和合亮一が“熊本地震10年“へ紡いだ5編「人には なんとか元へ戻ろうという強さがある」 福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一さんは、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、国際的に高い評価を得る詩人です。 そし