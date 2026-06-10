県立学校でのいじめ問題を調査していた第三者委員会による提言を受け、熊本県教育委員会の定例会で新たな再発防止策が報告されました。 全学級に副担任配置へ保護者向け「PTA研修」も新設 この問題は、当時、ひのくに高等支援学校に通っていた男性がいじめ被害を訴え、第三者委員会が6月、2022年3月以降の男性の不登校と同級生から受けたいじめの因果関係などを認めたものです。 県教委は学校の体制整備などを求める第三者委