将来の妊娠に備えて行う「卵子凍結」の費用を政府が支援する事業について、FNNが都道府県に尋ねたところ「実施を予定している」と答えたのは5県にとどまりました。健康な女性が、仕事の都合などで将来の出産に備え、卵子を取り出して保存する「社会的卵子凍結」。医師：現時点で9個の凍結になりますね。政府は、今年度からデータを集めることを目的として、未婚の女性に一回あたり20万円を支援する事業を始めます。この事業は都道