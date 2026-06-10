プロ野球のセ・パ交流戦も佳境に差し掛かり、夏の気配がにわかにし始めたこの頃。つい最近まで混乱の最中にあった巨人こと読売ジャイアンツは、夏の戦いに向けてある“秘策”を展開しているという。【写真】息子と素振りやキャッチボールをする姿が目撃された阿部前監督練習時の温度を「4度アップ」阿部慎之助元監督の電撃辞任劇を受け、橋上秀樹氏が監督に就任した巨人。開幕から1、2番で固定起用されてきたキャベッジの打順