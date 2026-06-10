タレントの飯島直子（58）が出演する小林製薬「命の母A」の新TVCMおよびWEB動画が、きょう10日から順次公開される。公開にあわせて行われたインタビューでは、自身が経験した更年期の症状や向き合い方について語った。【写真】「誰もが通る道」母役の飯島直子「息子」篇飯島は「更年期かも？と思ったエピソード」を聞かれると、「眠れないことがすごくしんどかったです。あとはホットフラッシュですね」と告白。さらに「とにか