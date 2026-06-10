オマーンのムサンダムから見たホルムズ海峡に停泊する船舶＝6月3日/Reutersニューヨーク（CNN）史上最悪級の供給ショックが続く中で、石油市場はなぜ平穏を保ち続けているのか――。それは世界経済で最も大きな謎の一つだ。ホルムズ海峡は3カ月以上も続く戦争によって麻痺（まひ）状態に陥った。イランとの戦争が始まる前は、ほとんど誰も想像していなかった悪夢のシナリオだ。JPモルガンの推計によると、ホルムズ海峡を通過する確