プロ野球・楽天が10日、三木肇監督の休養を発表。この日の巨人戦より、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めます。9日の巨人戦では、投手陣が4被弾など8失点し、パ・リーグ唯一の敗戦を喫するなど、ここまで交流戦12試合で2勝10敗(勝率.167)と低迷。シーズン58試合を終えて、21勝36敗1分で、首位西武と14.5ゲーム差、5位ロッテとも7ゲーム差と大きく離されています。球団は異例となる深夜1時に監督交代を発表。「三木肇監督との双